Albissola Marina ricorda il partigiano Nicolò Saettone: ci sarà anche Gad Lerner

Albissola Marina. Lunedì 10 agosto alle 18.15 verrà inaugurato ad Albissola Marina il nuovo cippo in ricordo del martirio del partigiano Nicolò Saettone, con il giornalista e scrittore Gad Lerner e lo storico Matteo Revelli.

L’evento, a cui parteciperanno anche l’artista Mario Nebiolo che ha donato all’ANPI di Albissola Marina, sezione “Gustavo”, si svolgerà in via delle Industrie in località Galaie, zona interessata dalla recente apertura del nuovo Viale Faraggiana che collega la costa con l’ex area industriale albissolese.

In occasione, interverranno il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti e altri rappresentanti dell’amministrazione comunale, don Gino Peluffo e i rappresentanti dell’ANPI provinciale e territoriale.