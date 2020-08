Albissola, rinviato l’incontro con Moni Ovada e Dario Vergassola: altri eventi annullati

L’incontro di domani, lunedì 3 agosto, alle ore 21.15 in piazza Lam ad Albissola Marina con Moni Ovada e Dario Vergassola è stato rinviato per l’allerta meteo e l’arrivo del maltempo.

L’evento è rimandato a data da definirsi per le pessime condizioni atmosferiche, motivo per il quale è stata oggi diramata l’allerta meteo gialla in Liguria per la giornata di domani.

Resta da valutare la possibilità di recuperare l’incontro nella serata di lunedì 31 agosto.

Stessa sorte per altre manifestazioni estive in altri comuni del savonese: il White Party previsto sul Pontile Bestoso di Alassio, domani 3 agosto nell’ambio del Festival della Cultura, è stato posticipato a martedì 4 agosto con le stesse modalità. Chi già accreditato e impossibilitato a partecipare nella nuova data sarà rimborsato.