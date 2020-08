Albisola Superiore, M5S: “Assurdo che l'”Angolo Azzurro” sia l’unica spiaggia a rimanere chiusa”

Albisola Superiore. La spiaggia conosciuta come “l’Angolo azzurro”, in classifica per i “luoghi del cuore del FAI”, è l’unica spiaggia libera rimasta chiusa al pubblico.

È questa l’osservazione del Movimento 5 Stelle di Albisola che fa notare che il turista che decide di andare in quella spiaggia “riceverebbe una magra sorpresa perché, tra tutte le spiagge libere, questa è l’unica transennata e chiusa al pubblico”.

“I cittadini albisolesi e i turisti che amano questa spiaggia, tra l’altro sponsorizzata dalla stessa Amministrazione per essere votata dai cittadini sul sito della regione Liguria, si chiedono quali siano i motivi per il mancato accesso a questa spiaggia”.

Alla protesta del M5S, si aggiungono anche “i frequentatori della spiaggia libera di capo Torre, spiaggia adiacente all’Angolo Azzurro, i quali hanno costituito un gruppo spontaneo di cittadini denominato “l’Angolo Azzurro”, organizzando una raccolta firme per chiedere la riapertura della spiaggia e il 17 Giugno sono state inviate al Sindaco di Albisola Superiore, non ottenendo a tutt’oggi alcuna risposta”.

“I gruppi consiliari di opposizione (M5S e Passione in Comune) hanno chiesto una commissione consiliare”, che si svolgerà venerdì 14 agosto alle ore 21.00 “per avere delle urgenti e precise risposte sull’apertura di questa spiaggia cosi amata da tutti perché ogni cittadino ha il diritto di essere ascoltato da chi amministra il territorio”.