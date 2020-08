Albisola intitola la Biblioteca dei Ragazzi a Pupi Rolandi

Albisola Superiore. Sarà intitolata a Giovanna Rolandi, per due volte assessore alla cultura e all’istruzione della città, la biblioteca dei ragazzi di Albisola Superiore.

“È passato un anno dal giorno in cui Giovanna ‘Pupi’ Rolandi, ci ha lasciati – ricordano dal Comune – In sua memoria l’assessorato alla cultura e all’istruzione ha deciso, su proposta del comitato genitori, di intitolare la biblioteca dei ragazzi situata nel plesso scolastico ‘La Massa’ proprio a Pupi Rolandi. Si è ritenuto doveroso dedicarle uno spazio pubblico nella sua Albisola, per tutto quello che ha fatto per la città e per gli albisolesi, sempre con un occhio di riguardo per i più giovani”.

Il 21 agosto alle 21 si terrà un incontro, organizzato in collaborazione con il comitato genitori e l’istituto comprensivo delle Albisole, cui seguirà la lettura dedicata ai bambini nel giardino della scuola: “Un momento di cordoglio e ricordo, ma anche un momento di speranza per i ragazzi che tanto ha amato”.

Al riguardo Simona Poggi ha dichiarato: “Sono lieta che la biblioteca dei ragazzi venga intitolata a Pupi. I suoi insegnamenti passeranno di generazione in generazione. Io stessa devo molto alla sua esperienza e alle sue parole. Il suo amore per la scuola, l’arte e la cultura, ma anche la storia locale, sono stati un vero e proprio valore aggiunto al suo operato, sia come professoressa, che come assessore a Albisola Superiore”.

All’intitolazione sarà presente la figlia Margherita.