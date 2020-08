Albisola e impegno nel sociale: prosegue il sostegno alle locazioni

Albisola Superiore. “I cittadini albisolesi che versano in una grave situazione di difficoltà economica potranno presto contare su un sostegno nel pagamento degli affitti per le abitazioni in locazione”.

Lo hanno fatto sapere dal Comune di Albisola Superiore. Una misura che “si aggiunge alle altre misure di supporto adottate dall’amministrazione comunale nel periodo del lockdown e mantenute fino a tutto giugno: dalla consegna settimanale di buoni spesa, all’impiego dei Custodi Sociali per la consegna a domicilio di farmaci e spesa ai cittadini anziani o affetti da gravi patologie immunitarie privi di una rete amicale-familiare di riferimento; misure sostenute da finanziamenti del Governo e della Regione Liguria”.

Di seguito, il commento dell’assessore ai Servizi Sociali Calogero Sprio: “Sono molto felice di come siamo riusciti a rappresentare alla Regione Liguria, mediante la fornitura di dati precisi e puntuali, il fabbisogno della nostra popolazione dal momento che siamo il decimo comune ligure, per entità di importo erogato, sui 136 oggetto del finanziamento. La somma che la Regione Liguria ha assegnato al nostro Comune, come riparto della somma disponibile e individuata nell’ambito del fondo nazionale, è pari a 43.863,12 euro”.

“Si tratta di una cifra importante se rapportata alla maggior parte degli altri comuni liguri ma certamente da gestire al meglio considerata l’entità della domanda che emerge nel nostro territorio la quale è in buona parte connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19; ci metteremo pertanto presto all’opera per formulare un bando che consenta di fornire, anche a questo riguardo, una puntuale e concreta risposta ai cittadini che si trovano a vivere questa difficoltà; ciò con l’obiettivo di sostenere senza sostituirsi, cioè di erogare dei contributi che aiutino i cittadini a rimettersi al passo e poter riprendere la loro autosufficienza”, ha concluso Sprio.