Albisola, anziana scippata sotto gli occhi del nipote di 10 anni: caccia a due giovani

Albisola Superiore. Era scesa di casa per portare il cane nell’area di sgambamento situata vicino alla propria abitazione, in via Sisto Quarto, ad Albisola Superiore, la donna di 85 anni che questo pomeriggio – intorno alle 13.30 – è stata prima avvicinata e poi derubata da due giovani (ancora ignoti).

Ad assistere impotente a tutta la scena anche il nipote di dieci anni, che stava accompagnando l’anziana a fare la passeggiata. Ed è l’adolescente stesso, pochi istanti dopo l’episodio, a chiamare il padre, Dario B., per raccontargli tutti i dettagli dell’accaduto: “Mia madre è stata avvicinata da due adolescenti mentre era a pochi metri da casa insieme a mio figlio – racconta Dario – . I due, dopo averla strattonata, le hanno portato via la borsa contenente tutti gli effetti personali”.

Bottino del furto, le chiavi di casa della donna, un portafoglio con all’interno la carta d’identità e circa cinquanta euro: “Sono davvero incredulo – spiega Dario -, mia madre è una donna anziana e indifesa, e il fatto che ora non si possa più sentire sicura di passeggiare in pieno giorno, sotto casa e a pochi passi dal centro storico, mi fa riflettere”.

Subito dopo il furto sono giunti sul posto gli agenti della Polizia Locale di Albisola Superiore, che non hanno potuto far altro che accertare l’accaduto: “La speranza è che un fatto simile non accada più a nessuno – conclude il figlio dell’anziana -, ma sicuramente un episodio simile a pochi passi dal centro di Albisola Superiore non è normale”.

Dopo lo spiacevole episodio di oggi, la donna è intenzionata a sporgere denuncia ai Carabinieri.