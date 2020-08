Albenga. Fortunatamente il peggio è stato evitato poichè nessuno è rimasto ferito. Ma quanto accaduto questa sera (28 agosto), in viale Martiri della Foce, ad Albenga, poteva certo avere certo conseguenze ben peggiori.

Intorno alle 19, per motivi da accertare, un albero di grosse dimensioni è letteralmente crollato su un camion parcheggiato, ma nell’abitacolo non era presente nessuno. La cabina, però, ha riportato danni seri.

Sul posto, i vigili del fuoco di Albenga, che stanno operando in questi minuti per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza la zona, e la polizia locale.