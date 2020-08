Alberghi esclusi dal bonus casa, Ciangherotti (FI): “Assurdo! Il Governo aiuti il settore, è strategico”

Albenga. Nel decreto Rilancio è prevista un’ondata di bonus casa fino al 110% che hanno messo in moto il meccanismo delle ristrutturazioni con la spesa a carico del fisco ma non viene applicato agli immobili a destinazione alberghiera.

“È una decisione che, se mantenuta, ritengo assurda perché il settore alberghiero, che solo nella provincia di Savona conta oltre 500 strutture, ha subito contraccolpi pesantissimi per il lockdown dovuto alla pandemia dei mesi scorsi”, critica Eraldo Ciangherotti, capogruppo comunale di Forza Italia e consigliere provinciale.

“Ancora oggi gli albergatori faticano a risollevarsi e non basta certo il bonus vacanze per far quadrare i bilanci. La stagione, come segnalato dagli stessi titolari di hotel, si chiuderà in rosso – aggiunge – Per questo motivo è auspicabile che il bonus casa 110% con la possibilità di trasformazione delle detrazioni fiscali sulle spese sostenute in sconto sul corrispettivo da pagare oppure cedibile come credito d’imposta venga applicato anche a questa categoria”.

“Attualmente ad usufruire dell’ecobonus 110% per la ristrutturazione sono i condomini, gli istituti delle case popolari e nel caso di lavori eseguiti sui singoli appartamenti le persone fisiche fuori dall’esercizio di attività di impresa ma nell’elenco non sono inclusi gli alberghi”, dichiara il consigliere.

“Permettere agli hotel di beneficiare di questa manovra è necessario per dare un’importante boccata d’ossigeno alla categoria visto che il decreto include ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico, interventi antisismici e la riqualificazione delle facciate”, conclude Eraldo Ciangherotti.