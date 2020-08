Albenga: ubriaco danneggia auto e arredi urbani, arrestato nella notte dai carabinieri

Albenga. Questa notte i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Albenga sono intervenuti in piazza del Popolo, dove era stata segnalata al numero d’emergenza 112 una persona intenta a danneggiare veicoli in sosta e vasi di fiori.

I militari sono subito intervenuti e hanno bloccato un noto cittadino marocchino, 29 anni, pregiudicato, in evidente stato di alterazione psicofisica probabilmente a causa di uno smodato consumo di alcolici. Lo straniero, non nuovo ad episodi del genere, si è scagliato contro i militari, che hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino per neutralizzare l’aggressività dell’uomo. Nella colluttazione i carabinieri hanno riportato anche alcune escoriazioni per le quali è stato necessario ricorrere alle cure dei medici.

In seguito i carabinieri hanno sentito alcuni testimoni ed effettuato alcuni sopralluoghi lungo la strada dove erano parcheggiate alcune auto danneggiate dall’uomo: al termine della rapida ricostruzione hanno arrestato il 29enne con l’accusa di danneggiamento aggravato, minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L’arrestato, che è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Albenga, sarà presentato questa mattina in Tribunale dove risponderà delle accuse a suo carico con rito direttissimo.