Albenga, Roberto Tomatis: “In città risse, spaccio e vandalismo e il sindaco si preoccupa del test antidroga degli amministratori”

Albenga. “Non possiamo non notare, con grande ammirazione e un po’ di invidia, come il vice sindaco di Alassio Angelo Galtieri, abbia colto al volo e senza esitazione, l’appello lanciato con una petizione da un gruppo di commercianti ed esercenti riguardo le risse e gli atti vandalici provocati dai giovanissimi, soprattutto nei fine settimana. Ad Albenga invece il sindaco Riccardo Tomatis, a cui da mesi ormai chiediamo una presa di posizione rapida ed efficace per fatti ben più gravi che risse tra ragazzini e atti di vandalismo, continua a nascondere la testa sotto la sabbia e fa finta di niente”. Il consigliere comunale ingauno Roberto Tomatis punta il dito contro l’amministrazione della città delle Torri che, a suo dire, nonostante “i numerosi fatti di cronaca registrati negli ultimi mesi con risse tra balordi, anche in pieno giorno e spaccio di sostanze stupefacenti senza controllo in varie zone della città, se ne infischia e si preoccupa solo di cercare il modo di evitare di far sottoporre tutti i consiglieri comunali e assessori al test antidroga”.

“E’ del tutto assurdo che, in una città come Albenga, la gente abbia paura ad uscire la sera, anche solo a far fare la passeggiatina al proprio cane, per la presenza massiccia di spacciatori che purtroppo hanno anche l’ardire di girare armati visto il menefreghismo della maggioranza – sottolinea Tomatis – I cittadini hanno bisogno, prima di tutto, di una città pulita e sicura. E, purtroppo, la nostra città non eccelle né per la pulizia e tanto meno per la sicurezza. Nonostante gli appelli fatti su segnalazione diretta dei tanti cittadini per un’intensificazione dei controlli, l’amministrazione comunale ha continuato a minimizzare il grave problema di ordine pubblico che si registra in città. Purtroppo non bastano gli sforzi che stanno facendo le forze dell’ordine per far fronte a problemi ormai radicati e non facili da estirpare”.

“Ben diverso l’atteggiamento del vice sindaco di Alassio che, stante l’appello di intervento dei commercianti ed esercenti per le risse e gli atti vandalici delle ultime settimane, ha subito convocato un tavolo della sicurezza. Una presa di posizione a cui ha anche risposto la prefettura con un suo incaricato, il quale ha annunciato che dal reparto prevenzione e crimine della polizia di Stato a breve verranno distaccati rinforzi per potenziare l’organico della polizia stessa, dei carabinieri e della guardia di finanza, aumentando i controlli la sera, soprattutto nelle ore centrali e nelle zone più decentrate dove si registrano la maggior parte degli atti vandalici”.

Conclude: “Speriamo che anche il nostro sindaco prenda esempio dal collega alassino invece di nascondere ancora una volta la testa sotto la sabbia e limitarsi a dire ‘Va tutto bene'”.