Albenga, rissa tra stranieri in piazza del Popolo e auto danneggiata: due denunce

Albenga. Violenta lite tra stranieri in piazza del Popolo, ad Albenga, e a farne le spese è stata una vettura parcheggiata, oggetto di sfogo delle furia di uno dei due contendenti.

È successo lo scorso 2 agosto. Il personale della centrale operativa della polizia locale di Albenga ha però monitorato la scena in diretta dagli schermi di videosorveglianza (il servizio nel weekend è stato implementato di un’unità per collegamenti Centrale Radio sui tre Comuni Associati Loano Albenga e Finale Ligure).

A quel punto è stata allertata immediatamente la pattuglia di Pronto Intervento che, arrivata sul posto, ha identificato i due cittadini stranieri protagonisti della lite e ha provveduto alla loro segnalazione per violazione della normativa sull’immigrazione e per danneggiamento aggravato.

Inoltre, sabato pomeriggio scorso, grazie al controllo sul territorio e al monitoraggio delle presenze, è stato individuato un altro soggetto straniero che doveva scontare la misura cautelare di detenzione in carcere per un cumulo di pene passate in giudicato.