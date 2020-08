Albenga, minaccia di togliersi la vita gettandosi dal quarto piano: salvato dai soccorritori

Albenga. La chiamata di una residente della zona, che ha assistito alla scena, è stata fondamentale per evitare il peggio.

Questa sera, intorno alle 18, un uomo ha minacciato di togliersi la vita ad Albenga, gettandosi dal quarto piano di una palazzina. È successo in via Amalfi, di fronte alla piscina comunale.

È stata proprio la donna, che lo ha visto sporgersi pericolosamente, ad allertare i soccorsi, che sono giunti in massa.

Erano presenti i vigili del fuoco, i militi della croce bianca di Albenga e i carabinieri. I soccorritori, non senza difficoltà, alla fine sono riusciti a far desistere l’uomo dal suo intento.

Sul luogo dell’accaduto, come spesso accade in questi casi, si è formato un capannello di persone che hanno vissuto minuti concitati. L’uomo, anziano, è stato affidato alle cure dei militi e fortunatamente la vicenda si è risolta per il meglio, nonostante la grande apprensione.