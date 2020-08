Albenga. Una lite per un cane rischia di trasformarsi in tragedia, con due donne ferite e una scena da Pulp Fiction. E’ quanto accaduto questa sera ad Albenga nella zona di via Venezia.

Secondo le prime testimonianze tutto sarebbe nato da un diverbio tra una coppia di ragazze e una signora residente in zona. La donna era per strada con un cane, un maltese, non al guinzaglio quando le due giovani, che con sé avevano invece un pitbull, avrebbero chiesto alla signora di legarlo per evitare che il loro cane aggredisse l’altro animale. Da quell’invito sarebbe nata in qualche modo una discussione (la dinamica è ancora in fase di ricostruzione) al termine della quale la signora sarebbe “fuggita” verso il proprio condominio per rifugiarsi nell’androne.

Foto 3 di 3





A quel punto una delle due ragazze, di circa 20 anni, avrebbe raggiunto il portone e l’avrebbe colpito con un calcio, sfondando un vetro e tagliandosi a una gamba. Una ferita, nonostante una copiosa perdita di sangue, che però fortunatamente non sarebbe troppo grave.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Bianca di Albenga. Entrambe le donne (sia la ragazza ferita sia una 69enne sotto shock) sono state portate in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le indagini sono state affidate alla polizia locale e ai carabinieri.