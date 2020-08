Albenga in lutto, è scomparso il geometra Giovanni Deandreis. Il sindaco: “Un esempio”

Albenga. La Città delle Torri, in lutto, piange la scomparsa del geometra Giovanni Deandreis, molto noto e stimato in città. È mancato all’età di 81 anni.

Ha lasciato i figli Stefano e Paola, che ha rivestito anche il ruolo di consigliere comunale durante la precedente amministrazione Cangiano, la nuora Paola e le nipoti Alessia e Valeria.

Il rosario sarà recitato domani (mercoledì 12 agosto), alle 19,30, nella parrocchia del Sacro Cuore, ad Albenga. I funerali si terranno giovedì 13 agosto, alle 16, nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, ad Alto.

La notizia si è sparsa velocemente per le vie e i caruggi di Albenga, suscitando il cordoglio e la vicinanza ai suoi famigliari da parte di tutta la comunità ingauna.

“Giovanni Deandreis era un uomo buono, piacevole da incontrare. Aveva sempre un consiglio e una buona parola per tutti e, con i suoi modi, riusciva a trasmettere serenità. Il suo impegno, sia nella politica che nel sociale, così come i suoi valori antifascisti, sono stati un esempio per molti. Voglio esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia ed in particolare alla figlia Paola consigliere comunale durante l’Amministrazione Cangiano”, ha dichiarato il sindaco Riccardo Tomatis.

Questo il commento commosso dell’ex primo cittadino della città delle Torri, oggi consigliere, Giorgio Cangiano: “Una persona, sia nella vita che nella professione seria preparata ed onesta. In un mondo dove tutti urlano ma spesso non hanno molto da trasmettere lui riusciva con una straordinaria pacatezza a trasmettere valori ed idee estremamente positive”.