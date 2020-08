Albenga, il Ponte Viveri riapre per il weekend

Albenga. Il Ponte Viveri riaprirà al traffico in entrambi i sensi di marcia a partire da oggi alle 17 fino alle 8 di lunedì mattina. “Questa decisione – spiegano dal Comune – è stata presa per ridurre al minimo i disagi al traffico nel fine settimana e andare il più possibile incontro agli utenti”.

Da lunedì riprenderà la fase di smontaggio delle impalcature, che durerà ancora fino ai primi giorni della prossima settimana. Ciò renderà necessario regolare nuovamente la viabilità a senso unico di circolazione con direttrice levante – ponente (direzione Alassio). Coloro che da località Vadino vorranno raggiungere il centro città, dovranno quindi dirigersi verso lo svincolo di regione Miranda e imboccare l’Aurelia rientrando in Albenga in via del Roggetto.

La prima fase di manutenzione straordinaria del Ponte Rosso ha visto l’esecuzione di un intervento alle rampe di raccordo e ai giunti di dilatazione su entrambe le carreggiate. La seconda parte, quella in fase di completamento, prevede, invece, la verniciatura dell’arcata superiore del ponte nelle sue parti metalliche. La verniciatura della parte bassa dell’arcata sarà invece completata successivamente attraverso l’utilizzo di cestelli.