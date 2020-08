Albenga, Emys Award 2020: premiato Vittorio Brumotti

Albenga. Sabato 8 agosto nella cornice di “Un’Arena sul Mare” si terrà la terza edizione degli Emys Award.

Dopo Antonio Ricci (nel 2018) e Enzo Vizzari (nel 2019) ad aggiudicarsi il premio Vittorio Brumotti noto non solo per le sue imprese sportive (è entrato dieci volte nel Guinness dei Primati), ma anche per essersi prodigato, come inviato di Striscia la Notizia, in molte battaglie contro la droga e contro l’occupazione illecita dei parcheggi riservati agli invalidi sensibilizzando i cittadini su questo importante tema.

La serata avrà inizio alle ore 21,00 presso l’ “Arena sul Mare” e sarà ad ingresso gratuito. Ospiti d’eccezione, oltre a Brumotti, anche il primo vincitore del premio Antonio Ricci e Dario Vergassola che offrirà al pubblico un divertente spettacolo di cabaret.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “L’Amministrazione, insieme al CLT (Comitato Locale Turismo), già prima dell’emergenza Covid aveva condiviso la scelta di premiare Vittorio Brumotti per il suo impegno nello sport e per la sensibilità dimostrata verso le tematiche legate alla disabilità e all’accessibilità per tutti. Abbiamo particolarmente a cuore, infatti, sia lo sport – e in particolare quello legato all’outdoor che può dare importanti risposte turistiche al nostro territorio – che il superamento delle barriere architettoniche per rendere la città sempre più accessibile”.

La consigliera Marta Gaia delegata al superamento delle barriere architettoniche e agli eventi spiega: “L’Amministrazione ha quasi concluso il percorso volto ad arrivare al preliminare del Peba con l’intenzione, naturalmente, di giungere presto al progetto definitivo/esecutivo. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione di questo evento e invito cittadini e turisti a partecipare alla serata gratuita, presentata da Enrico Balsamo ed Emanuela Guerra, che offrirà sia spunti di riflessione che momenti divertenti grazie alla straordinaria sagacia di Dario Vergassola e alle acrobazie di Vittorio Brumotti”.

Ricordiamo che Emys Award è un evento che nasce per premiare persone legate in qualche modo ad Albenga e con le quali si sono avviate collaborazioni volte a valorizzare alcuni settori del turismo. A tal proposito, inoltre, abbiamo creato negli anni scorsi un marchio turistico legato alla nostra tartaruga autoctona scelta per puntare l’attenzione sul cosiddetto “turismo lento” rivolto cioè alle tipicità del nostro territorio.

Nel rispetto delle normative Anti-Covid per partecipare all’evento si consiglia la prenotazione che potrà essere effettuata contattando lo IAT del Comune di Albenga di Piazza San Michele raggiungibile telefonicamente al numero 3355366406. Lo spettacolo è gratuito.