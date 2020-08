Albenga, ciclista travolto da un’auto in centro: soccorsi mobilitati

Albenga. Incidente stradale in centro ad Albenga, una manciata di minuti dopo le 18,30. È successo in via Patrioti, all’incrocio con viale 8 Marzo.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro ma, stando alle prime informazioni ricevute, un ciclista sarebbe stato travolto, per cause ancora in via di accertamento, da un’auto.

Immediato l’allarme e tempestivo l’intervento della croce bianca di Albenga e del 118. Fortunatamente, nonostante il comprensibile spavento, le ferite del ciclista non sono state giudicate gravi.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.