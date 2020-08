Albenga, Alessandro Chirivì nominato responsabile regionale del Dipartimento Famiglia per Fratelli d’Italia

Albenga. “Il partito di Giorgia Meloni, da sempre attento alla famiglia ed ai valori non negoziabili, nomina l’avvocato Alessandro Chirivì a Responsabile regionale del Dipartimento Famiglia e Valori negoziabili”. Lo annuncia la sezione di Albenga di Fratelli d’Italia.

“Una preziosa risorsa – commentano – che si mette al servizio del partito che, sondaggi alla mano, sta crescendo di più negli ultimi mesi”.

Alessandro Chirivì, già amministratore comunale e di società pubbliche, dopo aver svolto per alcuni anni il ruolo di difensore civico presso la Provincia di Savona, era già impegnato nella politica attiva alle ultime elezioni comunali ad Albenga nella lista civica che sosteneva il candidato sindaco del centrodestra Gerolamo Calleri. Da gennaio è il segretario di Fratelli d’Italia ad Albenga.

“Da sempre sono attento ai valori della famiglia e chi mi segue sa delle mie molte battaglie sul tema – commenta il capogruppo in Regione Liguria e commissario per la Liguria di Fratelli d’Italia Matteo Rosso – sono quindi lieto di accogliere Alessandro, ed il suo valore, in questo ruolo importantissimo per noi”.