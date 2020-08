Alassio, urtato da una macchina finisce schiacciato dalla moto: trasportato in ospedale

Alassio. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11,30, ad Alassio. Il sinistro si è verificato in via Leonardo da Vinci, di fronte al distributore di benzina Esso.

Stando a quanto riferito, un’auto, facendo retromarcia, ha centrato un uomo in sella alla sua moto che, in seguito all’impatto, è caduto ed è rimasto schiacciato dal mezzo.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’arrivo della croce rossa. Fortunatamente non gravi le lesioni: il ferito, assistito in prima battuta dai militi, è stato poi trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra.

A causa delle operazioni di soccorso, si è verificato qualche piccolo disagio al traffico, che ha però ricominciato a scorrere normalmente.