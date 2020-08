Alassio, treno preso a sassate dai vandali

Alassio/Albenga. Nonostante le forze extra messe in campo dalle forze dell’ordine, la movida torna a creare problemi in Riviera. Questa volta alcuni ragazzi hanno preso di mira un treno Intercity nel tratto tra Alassio e Albenga, prendendolo a sassate e mandando in frantumi un vetro sulla vettura numero 4.

Fortunatamente, fa sapere Trenitalia, non si registrano feriti a bordo né tra i viaggiatori né tra il personale ferroviario. La vettura danneggiata è stata svuotata spostando i viaggiatori nelle altre carrozze.

Il treno è poi ripartito con un ritardo di 30 minuti, viaggiando a velocità ridotta fino alla stazione di Savona. Qui è stato eseguito un intervento di manutenzione alla carrozza danneggiata, ed il treno è poi ripartito alla volta di Roma con un ritardo superiore ai 70 minuti.

Durissima la condanna del Comitato Pendolari: “Ora basta, esigiamo la scorta delle forze dell’ordine a bordo dei treni”.