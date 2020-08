Alassio Summer Town sbarca sull’app: il calendario in tempo reale su smartphone

Alassio. Con l’arrivo del mese di agosto informarsi sulle attività di Alassio summer Town sarà più facile e conveniente. Infatti scaricando sul proprio cellulare (sia in formato Apple che Android) l’app “INALASSIO” si potranno conoscere in tempo reale tutto il calendario delle attività di Alassio Summer Town sia quelle che si svolgono nell’area Fitness in piazza Partigiani che quelle che sono proposte nell’intero comprensorio cittadino quali trekking, sup, snorkeling, diving,marcia acquatica, gite storico-naturalistico e molto altro.

Oltre ad informarsi, l’accesso all’app INALASSIO consentirà anche di acquistare i pacchetti per le lezioni e prenotarsi direttamente per gli orari prescelti con grande comodità, tranquillità e convenienza accedendo ad interessanti pacchetti iscrizioni. Il pagamento potrà essere eseguito in totale tranquillità mediante il sistema Pay-pal.

Inoltre ora scaricare l’app sarà anche conveniente perché, presentandosi all’info-point con la relativa schermata, si potrà aver diritto ad una lezione gratuita,per una persona, a scelta nel ricco calendario delle attività di piazza Partigiani.

Oltre all’app INALASSIO per maggiori informazioni si possono visitare le pagine FB Alassio Summer Town 2020 e il sito www.visitalassio.it.