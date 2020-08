Alassio Summer Town 2020: ultima settimana con sorpresa

Alassio Summer Town in dirittura finale. Dopo la pausa dedicata al Festival della Cultura che ha animato piazza Partigiani, sede naturale dell’area Fitness di Alassio Summer town, da lunedì riprendono a pieno ritmo le proposte dedicate al benessere.

Si potranno ancora trovare per l‘ultima settimana di agosto lezioni di aerobica, stretching posturale, tik tok e ritmica per i più giovani, balli di gruppo per tutti, oltre all’attività del mini-club per i più piccini.

E poi, venerdì 28 agosto il “Gran Galà di Alassio Summer town” che vedrà impegnati dalle 20 alle 22 tutti gli istruttori con mini-lezioni di ciascuna delle discipline proposte nei mesi di giugno e luglio con “sorpresona” finale.

Data la disponibilità di posti nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale, è consigliabile prenotarsi per tempo; se non volete farvelo raccontare ma preferite viverne l’emozione, è meglio affrettarsi iscriversi presso l’info-point di Pazza Partigiani.

Da non dimenticare inoltre le lezioni di yoga gratuite al mattino dalle 8 alle 9 sul molo Bestoso oltre ai corsi al Centro Yoga e Benessere. Tanti modi di finire le vacanze e l’estate ad Alassio alla grande all’insegna del benessere e divertimento.

Oltre all’app INALASSIO per maggiori informazioni si possono visitare le pagine FB Alassio Summer Town 2020 e il sito www.visitalassio.it.