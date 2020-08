Alassio. In una splendida e famosa località marina come Alassio non potevano mancare le opportunità di vivere il mare con qualità e originalità.

All’insegna della tradizione le offerte del C.N.A.M. che propongono tutti i tipi di attività velistica in un contesto panoramico unico:dai facili “single trail” naturali con panorami mozzafiato ai percorsi tecnici e impegnativi del mar Ligure sotto la guida esperta e attenta di qualificati istruttori.

Tutti i giorni,dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12, la segreteria del C.N.A.M. è a disposizione per assecondare tutte le richieste di informazioni degli interessati.

Per apprezzare in modo diverso le bellezze del mare del golfo,è a disposizione l’attività di IVcontinente diving e MolaMola Dive team con cui si possono vivere le emozionanti esperienze del diving,dello snorkeling e della novità del bio-snorkeling negli incantevoli fondali intorno all’isola Gallinara;a ciò si possono anche aggiungere il whale-watching (solo il mercoledì) e l’imperdibile Tour dell’isola Gallinara con MolaMola dive team.

Per info:info@sestocontinentediving.com /3471155909 e molamoladiveteam@gmail.com/3288454229.

Invece nel solco della novità si inserisce la “marcia acquatica” che costituisce uno dei principali “must” dell’estate alassina;tutti i sabati dalle 8,30 (ritrovo alle 8,15 alla spiaggia del C.N.A.M. in passeggiata Cadorna 24 di fronte all’hotel Tirreno) si potranno fare facili escursioni di 1 o 2 ore nel suggestivo mare di Alassio con percorsi adatti a tutti.

Per info scrivere a alassiowavewalking@gmail.com.

Infine le novità proseguono con la possibilità di praticare la disciplina del “Sup” per godersi in piena libertà il mare di Alassio e permetterti di abbinare l’attività fisica alla tranquillità del mare.

Per info e noleggio:spiaggia del C.N.A.M. di fronte all’Arenetta e presso la spiaggia Corner Beach (tel.0182/642182)

Oltre all’app INALASSIO per maggiori informazioni si possono visitare le pagine FB Alassio Summer Town 2020 e il sito www.visitalassio.it.