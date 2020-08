Alassio. Si aprono le manifestazioni per il centenario di Mario Berrino. Domani (giovedì 20 agosto), alle 21,15 ad Alassio in piazza Partigiani, si svolgerà la “Sera d’Estate in onore di Mario Berrino nel centenario della nascita”.

Verranno consegnati il premio “Pannunzio Alassio 2020” al professor Stefano Zecchi, filosofo e scrittore; il premio “Flaiano Alassio 2020” al senatore Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino; il premio “Mario Soldati Alassio 2020” a Roberto Pirino, medico umanista e Delegato di Albenga e del Ponente ligure dell’Accademia Italiana della Cucina.

La manifestazione verrà aperta dalla presentazione del libro di Pier Franco Quaglieni Mario Pannunzio. La civiltà liberale, Golem Edizioni. Introduzione e coordinamento di Anna Ricotti e Marco Servetto.

Il direttore del Centro “Pannunzio”, professor Pier Franco Quaglieni, ha dichiarato: “Onoreremo il grande alassino Mario Berrino nel centenario della nascita non con una impossibile ‘gran cagnara’, come avrebbe detto lui, ma con una manifestazione ordinata e sicura, all’insegna della cultura come merita un grande artista. Questa è la ventesima sera d’estate del centro Pannunzio ad Alassio. Sarà anche l’occasione per rendere omaggio a Roberto Baldassarre nel decennale della morte”.