Alassio, Sca: “Bollette semestrali e impianti innovativi per la depurazione”

Alassio. L’azienda partecipata del Comune di Alassio spiega i cambiamenti che hanno creato malumori nell’utenza della “Città del Muretto”.

“Rispetto al passato, in cui venivano emesse bollette trimestrali, relative cioè a tre mesi di consumi, ora siamo passati a bollette semestrali, ovvero riferite ai consumi degli ultimi sei mesi. L’importo quindi è ovviamente più elevato perchè commisurato a un consumo ben più ampio. Vorremmo poi ricordare che non è Sca a imporre le tariffe, che sono invece calcolate su parametri nazionali su cui Sca non può intervenire” spiegano da Sca, l’azienda partecipata comunale preposta al ciclo integrato delle acque.

“Il nuovo sistema calcola i consumi in autonomia, presumendoli rispetto alle medie precedenti. E’ consigliabile quindi fornire le letture effettive per ottenere, qualora i valori fossero inferiori rispetto a quelli presunti, la rideterminazione della bolletta” proseguono da Sca.

Il nuovo impianto di pretrattamento migliora la depurazione e la qualità dell’acqua. “Da ormai più di un anno Alassio si è dotata di un moderno impianto di pretrattamento, che di fatto è il primario della depurazione. Fatta eccezione per il periodo nel quale i lavori di sorbonatura hanno smosso i fondali, la qualità delle acque della baia è sensibilmente migliorata”.

“Il pretrattamento svolge un’attività di filtro importante, eliminando dagli scarichi tutti i residui di dimensione superiore al millimetro. Stiamo infine perfezionando il bando per affidare la progettazione dell’impianto di depurazione completo: un iter complesso che è finalmente giunto alle sue fasi finali e che potrà consentire alla Città di Alassio di fregiarsi della Bandiera Blu per la qualità delle acque della Baia”.