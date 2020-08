Alassio, oltre 2500 voti raccolti per il contest della Festa dei Colori

Quest’anno la Festa dei Colori, appuntamento estivo che nel tempo è diventato evento fisso nel calendario delle manifestazioni di Alassio, ha dovuto cambiare format ma si prepara ugualmente a far sognare residenti e turisti attraverso una nuova veste. Sino alle ore 10 del 31 agosto sulla pagina Facebook “VisitAlassio” sarà possibile votare e decidere quale sarà la foto testimonial 2021 della Festa dei Colori.

La foto che raccoglierà più reazioni sarà la portabandiera della prossima edizione. Solo a fine votazioni si saprà quale sarà l’immagine scelta per la promozione del prossimo anno per ritornare finalmente a sfilare per le vie di Alassio.

Ma non è finita qui! Su Instagram è stato creato il profilo @festadeicolorialassio2020 in cui verranno caricate molte foto, non presenti nell’album del contest, e che potranno essere usate per creare “stories”. Tra tutte quelle create, chi tagga visitalassio entro il 31 agosto, ne verranno scelte 7 che riceveranno una fantastica e colorata sorpresa offerta dal Consorzio Alassio Un Mare di Shopping.