Alassio, in possesso di coltello a serramanico rubano uno zaino: due minorenni denunciati

Alassio. Proseguono gli episodi di microcriminalità ad Alassio, dove ieri due giovani minorenni hanno rubato uno zaino contenente un I-phone e diversi effetti personali ad un altro ragazzo in vacanza in Riviera.

Immediata la denuncia. Sulle tracce dei due ladruncoli, la Polizia di Stato di Alassio che, anche grazie all’app “Trova il mio I-phone”, è riuscita a rintracciarli.

Si erano già sbarazzati dello zaino, occultato in un sacchetto della spazzatura, ma sono stati trovati in possesso del telefono in questione e di altri effetti personali riconosciuti subito dalla vittima del furto.

Addosso ai due minorenni, che a quel punto non hanno potuto far altro che ammettere le proprie colpe, è stato trovato anche un coltello a serramanico, che ormai sembra di moda: viene purtroppo utilizzato sempre più spesso sia per garantirsi la fuga sia per “sedare” le eventuali ire delle vittime dei furti.

I due minorenni sono stati denunciati e la Polizia ha avvisato le rispettive famiglie, che sono dovute partire dal Piemonte per riprenderli e riportarli a casa.