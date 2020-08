Alassio. In vista di Ferragosto il comandante dell’Ufficio Marittimo, il luogotenente Roberto Lufrano, promuove, insieme ai bambini del Servizio Educativo Estivo Comunale “Campo Sole”, le norme di sicurezza per garantire a tutti il corretto utilizzo delle spiagge e del mare.

L’evento rientra nel progetto della comunicazione “Marina di Alassio Sea Experience”, voluto dall’assessore alle Politiche Scolastiche e alle Partecipate del Comune e dalla Presidenza del “Luca Ferrari”, finalizzato alla promozione di tutte le attività legate all’outdoor del mare: dalla vela alla marcia acquatica, dall’ittiturismo al whale watching.

Foto 2 di 2



L’educational organizzato dall’Ufficio Locale Marittimo è stato promosso dall’assessore Fabio Macheda e dal presidente della Marina di Alassio Rinaldo Agostini per ricordare a diportisti e bagnanti, l’osservanza delle disposizioni in materia di navigazione ai natanti e per i turisti la prevenzione dell’inquinamento del Santuario dei Cetacei.

“Come ogni anno, in occasione di ‘Mare sicuro’ la Guardia Costiera impegna lungo tutte le coste italiane il proprio personale a terra e in mare – commenta Lufrano – Anche ad Alassio, con questa iniziativa, vogliamo ricordare le regole che consentono di vivere in tutta sicurezza il mare e i suoi tesori, come, ad esempio la riserva naturale regionale dell’Isola Gallinara”.

“Un Ferragosto all’insegna della sicurezza anche per i ragazzi del Campo Sole, che stanno trascorrendo la loro estate sulla spiaggia del Circolo Nautico al Mare, nel porto Luca Ferrari – afferma Macheda – Stamattina hanno potuto testare in prima persona come funzionano la radio, le sirene e i lampeggianti. Hanno provato a lanciare un messaggio di soccorso e ricevuto le indicazioni per agire in sicurezza in qualsiasi occasione. È un sistema semplice e simpatico con cui il Comune e la Guardia Costiera hanno voluto veicolare alle giovani generazioni i concetti di sicurezza in mare e dell’importanza di ricordare il numero di pronto intervento in mare 1530”.

Un’ulteriore ottima notizia, sul fronte del mare sicuro, giunge dall’Arpal, che sul suo sito web ha pubblicato i dati aggiornati sulla qualità delle acque della Baia di Alassio, pienamente conformi e con la qualifica di “eccellente” in sei siti di balneazione e di “buona” sul settimo.