Alassio FC: si dimettono mister Cattardico e il direttore sportivo Belvedere

Alassio. Terremoto in casa Alassio FC. Due settimane fa il presidente Fabrizio Vincenzi aveva dato le dimissioni; il suo posto era stato preso dal vice Sergio Coxe, al suo fianco sin dal giorno della fondazione del sodalizio. La società sembrava poter proseguire regolarmente nella sua attività come programmato, ma nel frattempo qualcosa è andato storto.

Questa mattina, infatti, hanno rassegnato le dimissioni sia l’allenatore Cristian Cattardico (nella foto) sia il direttore sportivo Roberto Belvedere. Il mister aveva guidato la squadra alassina nella passata stagione ed era stato riconfermato per il secondo anno; Belvedere era in società dal luglio 2018.

“Ho dato le dimissioni perché non ci sono più i presupposti per continuare – spiega Cattardico -. Per il momento non c’è altro da aggiungere: la mia scelta è anche la conseguenza alle dimissioni di Belvedere, cui sono molto legato”.

La squadra giallonera risulta regolarmente iscritta al campionato di Eccellenza per la stagione 2020/2021.