Alassio, arresto cardiaco in spiaggia: uomo rianimato da un bagnino grazie al defibrillatore

Alassio. Grave malore, questa mattina ad Alassio intorno alle 12.30, per uomo di 85 anni che si trovava all’interno di uno stabilimento balneare.

Secondo quanto riferito l’anziano si sarebbe accasciato a terra a causa di un arresto cardiaco e sarebbe stato soccorso da un bagnino. L’assistente bagnanti, grazie all’utilizzo di un defibrillatore, sarebbe quindi riuscito a rianimare l’uomo.

L’85enne, in seguito, è stato trasportato dai militi della Croce Bianca di Andora – intubato – in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.