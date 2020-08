Alassio. Procede la strategia di intervento per il rifacimento di una delle passeggiate a mare più suggestive della città di Alassio: passeggiata Ciccione, il camminamento sopraelevato sulla spiaggia di ponente che consente la vista aperta sulla Baia del Sole.

“Dopo il completamento dei primi due lotti – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Franca Giannotta – la Giunta nei giorni scorsi ha deliberato l’approvazione del progetto definitivo per il completamento della ristrutturazione di Passeggiata A. Ciccione nel tratto dai Bagni Bernardino ai Bagni Ponente e del progetto esecutivo architettonico e strutturale nel tratto dai Bagni Miramare ai Bagni Walter”.

“Si tratta di un impegno economico importante – aggiunge Giannotta – che confidiamo di individuare nel Bilancio del prossimo anno per completare la ristrutturazione di tutte le Passeggiate a mare della città”.

“Ancora una volta – la conclusione dell’Assessore ai Lavori Pubblici – atti e fatti che confermano il proseguo dell’impegno e del lavoro annunciato all’inizio del mandato, quando presentando l’elenco delle opere che avevamo in animo di progettare e realizzare, avevamo sottolineato come non si trattasse di un libro dei sogni, ma di un impegno con la città”.