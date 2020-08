Aggressione a Parodi, la 17enne ancora protagonista ad Alassio: lite a colpi di posacenere in un bar

Alassio. Una comune serata d’estate, in un locale sul lungomare alassino, si è trasformata in far west. Protagonista? Nemmeno a dirlo, la stessa giovane minorenne (17 anni) di origina marocchina che, pochi giorni fa, in preda ai fumi dell’alcol, aveva minacciato con una bottiglia di vetro rotta il presidente del consiglio comunale di Alassio Massimo Parodi (leggi qui).

Sempre alterata dagli alcolici, ha avuto un altro diverbio, poco distante dal molo Bestoso, ma in questo caso con una ragazza piemontese. Ne è nata una lite, condita da calci, schiaffi e pugni, che è finita addirittura a colpi di posacenere.

La 17enne li ha lanciati contro la rivale e si sono infranti sul lungomare, ferendo anche alcuni dei presenti, tra cui persino una donna incinita.

È stato necessario l’intervento della polizia di stato per riportare la calma. Visti i gravi episodi, anche ravvicinati, che hanno visto protagonista la magrebina 17enne, il Comune di Alassio sta valutando di emettere un Daspo urbano nei suoi confronti.