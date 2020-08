Ad “Alassio Summer Town 2020” arriva la novità dello street soccer

Alassio. In piazza Partigiani nel cuore dell’area Fitness è arrivata una divertente ed interessante novità per bambini e grandi. Si tratta della Gabbia per Street Soccer, una struttura in cui si può praticare il calcio in gioco continuo senza pause, senza la possibilità che la palla esca “fuori dal campo” e con piccole porte in cui fare goal.

È ideale per bambini fino ai 12 anni che si possono sfidare con la formula 1vs1 o 2vs2 in incontri secchi oppure organizzare dei mini-tornei tra di loro. Per i più grandi, invece, sarà possibile organizzare appassionanti sfide 1vs1 in cui far emergere le proprie capacità tecniche in una “sfida goliardica” con amici.

È possibile affittare la gabbia per periodi di max 15 min. ciascuno dalle ore 17 alle 22. Per tutte le info si può fare riferimento all’Infopoint di piazza Partigiani. Importante per accedere alla struttura è la compilazione della certificazione antiCovid-19, firmata dai genitori in caso di minore età, obbligatoria per legge che dovrà essere consegnata all’Infopoint al momento della prenotazione.

Oltre all’app InAlassio per maggiori informazioni si possono visitare le pagine FB Alassio Summer Town 2020 e il sito web Visitalassio.it.