A tu per tu con mister Maurizio Oliva

A tu per tu con Maurizio Oliva, che nella prossima stagione, per il terzo anno consecutivo, sarà l’allenatore della Letimbro, formazione che milita in Prima Categoria. Nella sua carriera da mister ha guidato per una decina di anni le giovanili del Savona, dagli Esordienti alla Berretti, quindi le giovanili di Veloce e Quiliano e la prima squadra del Pallare.

Parliamo di Sport: a tu per tu con Maurizio Oliva Il tecnico della Letimbro (Prima Categoria) inizierà la preparazione pre campionato lunedi 24 agosto Publiée par IVG.it Sport sur Vendredi 21 août 2020

Maurizio Oliva ci parla del suo modo di interpretare il calcio e della sua carriera da tecnico, oltre che della realtà gialloblù insieme ad Antonio Vitiello, vicepresidente dell’US Letimbro 1945, che interviene in trasmissione.