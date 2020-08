A tu per tu con mister Massimo Caracciolo

A tu per tu con Massimo Caracciolo, allenatore che nella stagione 2020/2021 guiderà gli Allievi 2005 della Cairese. Ex calciatore, tra le altre squadre proprio dei gialloblù e del Cengio, comune in cui abita, ha allenato le prime squadre di Bragno e Cairese, per poi dedicarsi all’allenamento nei settori giovanili.

Parliamo di Sport: a tu per tu con Massimo Caracciolo L'ex tecnico di Bragno e Cairese, passato, da tempo, ad allenare i giovani, parla della capacità di saper trasmettere le proprie idee calcistiche ai propri ragazzi e del lavoro sulla tecnica di base e situazionale

Massimo Caracciolo ci parla, dal ritiro di Bardineto, delle aspettative riguardanti la sua nuova squadra, del suo percorso da tecnico ricordando i momenti più significativi della sua carriera, del suo modo di svolgere questo lavoro e delle motivazioni per cui ha scelto di dedicarsi ai più giovani.