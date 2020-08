A tu per tu con i mister Dario Roso e Gianluca Molinaro

A tu per tu con Dario Roso e Gianluca Molinaro, allenatori rispettivamente del Plodio in Seconda Categoria e dell’Altarese in Prima Categoria. Roso in precedenza allenava la Letimbro e la Priamar Liguria; Molinaro era il secondo allenatore all’Alassio FC.

Parliamo di Sport: a tu per tu con Gianluca Molinaro e Dario Roso I tecnici di Altarese (Prima Categoria) e Plodio (Seconda Categoria) raccontano le loro sensazioni a pochi giorni dall'inizio della preparazione precampionato

Dario Roso e Gianluca Molinaro ci parlano del loro modo di interpretare il ruolo di allenatore, di rapportarsi con i direttori sportivi, le società e i giocatori, raccontandoci la situazione attuale e le aspettative relative alle squadre che guidano attualmente.