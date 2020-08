Ripartono gli spettacoli del Circo Millennium: “Mesi durissimi, ma siamo pronti a tornare in scena per i savonesi”

Savona. Dopo 7 mesi di fermo a causa del lockdown il Circo Millennium si dice pronto a “ripartire da dove si era fermato”.

“Gli spettacoli che erano in programma a marzo verranno presentati a Savona, in piazza del Popolo, dal 2 al 12 ottobre. Gli uffici, gli addetti e gli artisti stanno scaldando i motori per una ripartenza in piena sicurezza, soprattutto in pieno rispetto delle regole anti contagio”.

Il blocco degli spettacoli ha messo a dura prova lo staff del circo, che senza le entrate dei biglietti si è trovato sprovvisto di risorse economiche: “Sono stati mesi durissimi – dicono ancora dalla direzione del Circo Millennium – mesi che ci hanno messo a dura prova, fermare un’impresa come la nostra è un vero disastro economico. Vogliamo ringraziare tutte le associazioni che ci sono state vicino aiutandoci anche con i piccoli gesti, il Comune di Savona, e la società Binario Blu che ci ha dato la possibilità di sostare sull’area, senza tutti loro sarebbe stata una disavventura nella disavventura”.

Gli spettacoli prenderanno il via il 2 ottobre e termineranno il 12 ottobre: “Presto ci saranno informazioni riguardanti gli orari degli spettacoli e sullo spettacolo che verrà presentato”.

“Non volevamo lasciare Savona senza che i savonesi avessero la possibilità di assistere al nostro spettacolo, che come sempre sarà uno spettacolo di prima categoria, soprattutto dopo che a Savona manca il circo da 5 anni”, concludono dalla direzione del Circo.

A giugno un canguro era riuscito a fuggire dal circo e si era concesso un “giro” in centro a Savona, attirando l’attenzione di centinaia di persone incredule.