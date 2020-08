A Pier Franco Quaglieni il premio “Salvador de Madariaga” 2020

Albenga. Il premio “Salvador de Madariaga” 2020 per gli studi storici è stato conferito al professor Pier Franco Quaglieni, storico e giornalista, direttore del Centro“ Pannunzio” e presidente emerito della Società Internazionale di Studi Storici.

La consegna del premio avverrà in autunno a Madrid in data da determinare.

De Madariaga, storico, giornalista, diplomatico spagnolo, fu un maestro del pensiero liberale europeo, amico di Mario Pannunzio. Fiero oppositore della dittatura di Franco, visse in esilio fino alla morte del Caudillo e fu, come disse di sé, un “liberale rivoluzionario” fuori dagli schemi ideologici, anticipando i tempi.

Nella motivazione viene messo in rilievo “l’appassionato impegno del professor Quaglieni per la libertà di pensiero e per il diritto al dissenso politico che ha saputo praticare, pagando sempre di persona con coerenza per oltre cinquant’anni”.