A Palazzo Morteo la nuova sede dell’Associazione Giovani Alassio

Alassio. Con la consegna delle chiavi, l’Associazione Giovani Alassio da oggi ha ufficialmente una nuova sede legale e operativa.

“Da tempo stavamo cercando di perfezionare l’accordo – spiega Patrizia Mordente, assessore al volontariato del Comune di Alassio – e finalmente, effettuati alcuni lavori di messa a norma abbiamo potuto consegnare a Giacomo Aicardi, presidente dell’AGA le chiavi dei locali della sala lato mare sita al terzo piano di Palazzo Morteo, sopra la Pinacoteca Levi”.

Qualche tegola da sostituire, gli infissi da restaurare e la climatizzazione da avviare con i controlli necessari per l’agibilità e con un pizzico di emozione Aga potrà ora procedere a personalizzare pareti e spazi.

“C’è ancora un po’ di lavoro da fare – spiega Giacomo Aicardi – ma credo che prima della fine dell’estate potremo organizzare una vera e propria inaugurazione”.

“Dalla sua nascita – aggiunge Mordente – Aga si è sempre contraddistinta, non solo per una grande dinamicità, ma anche per lo spirito di collaborazione con il quale ha supportato gli eventi organizzati dall’amministrazione comunale o dalle altre associazioni attive sul territorio. Siamo stati ben lieti di destinare loro questi spazi, fino ad oggi inutilizzati”.