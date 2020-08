A marzo ricoverato al Covid Hospital, ora scala il Monte Bianco: l’impresa del cerialese Pietro Buccinnà

Ceriale. La passione per la montagna, tanta forza di volontà e passione, i giusti compagni di viaggio e un pizzico di coraggio e follia, che non guasta mai. Sono questi gli “ingredienti” dell’impresa compiuta da Pietro Buccinnà che, a 56 anni, è il primo cerialese a scalare il Monte Bianco (da 0 a 4.810 metri).

E lo ha fatto dopo un periodo davvero difficile, complice un ricovero (nel marzo scorso) presso il Covid Hospital di Albenga, in seguita ad una polmonite, accompagnata da febbre e relative difficoltà respiratorie.

Ma Buccinnà, ad arrendersi non ci ha nemmeno pensato. Anzi, appena dimesso, ha iniziato a programmare una serie di imprese sportive. Nonostante i suoi polmoni non fossero ancora al 100%, ha intrapreso una preparazione mirata a tornare in quota, spinto dalla forza di reagire e da grande passione.

In pochi giorni, ha scalato il Monte Matto (34km di percorso, con punta di 3.060 metri); due settimane, dopo ha scalato il Gran Paradiso (4.061 metri); una settimana dopo, ha attraversato tutto il ghiacciaio del Monte Bianco (3.842 metri di altezza massima). Ma non bastava.

E allora, solo quattro giorni dopo, si è spinto ancora oltre, raggiungendo la vetta del Monte Bianco (4.810 metri). L’arrivo in cima è avvenuto lo scorso giovedì 6 agosto, alle prime luci dell’alba. Insieme ai compagni di cordate Elisabetta e Stefano, dopo 18 ore di marcia ininterrotta, è finalmente riuscito a posare i piedi sulla cima del “Gigante delle Alpi”.

“Dopo un periodo difficile, per me si è trattato di una sfida nella sfida. Le difficoltà incontrate, l’impegno, la passione, la fatica e i giusti compagni di viaggio, hanno aggiunto all’impresa il romanticismo di tempi passati”, ha dichiarato Buccinnà, primo cerialese ad aver scalato il Monte Bianco.