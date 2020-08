A Leca d’Albenga un nuovo parcheggio e l’allargamento di via Goisuè Carducci

Albenga. A Leca d’Albenga si punta sulla sicurezza stradale e sulla realizzazione di una nuova area parcheggio che “andrà a soddisfare le richieste formulate da alcuni residenti”.

I lavori saranno effettuati sulla base della convenzione urbanistico-edilizia concordata nell’ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione in sito senza ampliamento volumetrico (ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale numero 49 del 3 novembre 2009 sul “Piano Casa”).

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Questo intervento è reso possibile grazie alla collaborazione con i privati e interesserà un’area attualmente non utilizzata che sarà trasformata in un parcheggio con delle aiuole e andrà a soddisfare una delle necessità che la frazione di Leca vive migliorandone al contempo anche l’aspetto estetico e urbanistico.”

In particolare, per la realizzazione del Piano Casa su un immobile sito in via Giosuè Carducci, il cui progetto è stato redatto dall’architetto Massimiliano Nucera di Albenga, i soggetti attuatori si impegnano quindi a realizzare il nuovo parcheggio pubblico in piazza Partigiani su area comunale comprensivo di illuminazione e verde pubblico il cui valore, sulla base del calcolo computometrico, ammonta a 29.180,05 euro.

Si impegnano inoltre a versare al Comune 28.432,00 euro come standard urbanistici che saranno impiegati per l’adeguamento degli istituti scolastici comunali ed altri 29.485,01 euro quale contributo di costruzione.

Infine, a seguito dell’intervento sarà allargata la sede stradale in via Giosuè Carducci per di rettificarne il tracciato esistente migliorando la sicurezza stradale e la percorribilità della zona.