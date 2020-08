A Calizzano l’ultimo saluto alla giovane maestra Daniela Corsini

Calizzano. Si svolgeranno oggi alle 16, nella chiesa parrocchiale di Calizzano, i funerali della giovane maestra Daniela Corsini, mancata dopo un lungo calvario per un male incurabile a soli 38 anni.

Insegnante della scuola primaria, molto apprezzata, come sottolinea con commozione anche il sindaco, Pierangelo Olivieri, e conosciuta per le sue origini in alta valle.

Molte le parole di cordoglio spese per la famiglia, anche per il compagno, Matteo Bruzzone, ex calciatore e mister, la figlia di due anni e mezzo e la sorella, parrucchiera con attività in paese. “Le persone amate non se ne vanno mai davvero: sopravvivono in chi resta. Un conforto che, lo sappiamo, non cancella la sofferenza.

L’intero mondo giallorosso abbraccia lui, la figlioletta e tutta la famiglia”, scrivono dalla Polisportiva Calizzano.