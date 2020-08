A Borghetto la consegna delle Targhe Stefano Pittaluga a Ivan Olgiati e Gabriele Mina

Borghetto Santo Spirito. Venerdì 7 agosto alle 21.30 presso il Cinema Arena Vittoria di Borghetto Santo Spirito saranno consegnate le Targhe Stefano Pittaluga al produttore Ivan Olgiati e al curatore del Ferrania Film Museum di Cairo Montenotte Gabriele Mina. A seguire verrà proiettato il film “L’agnello” di Mario Piredda.

Si è deciso di assegnare il Pittaluga 2020 a Ivan Olgiati “per il suo particolare percorso produttivo: partito da cortometraggi apprezzati e premiati come ‘La valigia’ di Pier Paolo Paganelli, ‘L’equilibrio del cucchiaino’ di Adriano Sforzi, ‘A casa mia’ di Mario Piredda, ‘Il mondiale in piazza’ di Vito Palmieri, e arrivato a lungometraggi altrettanto stimati come ‘Fedele alla linea’, ‘Gli asteroidi’, entrambi di Germano Maccioni, ‘Più libero di prima’ di Adriano Sforzi ‘e Zen sul ghiaccio sottile’ di Margherita Ferri. Questo fino a ‘L’agnello’, lungometraggio di Mario Piredda presentato in concorso ad Alice nella città 2019 alla 14° Festa del Cinema di Roma e incentrato su un’adolescente che per salvare la vita al padre deve provare a riallacciare dei rapporti familiari che si sono interrotti anni prima”.

Con la targa a Gabriele Mina si intende riconoscere “il valore culturale del museo inaugurato nel 2018 e dedicato a Ferrania, la storica azienda nel savonese che produceva materiale fotosensibile per il cinema e non solo. Tra i film più importanti realizzati su pellicola Ferrania si possono citare ‘Il cammino della speranza’ di Pietro Germi, ‘Totò a colori’ di Steno (primo lungometraggio a colori della storia del cinema italiano), ‘La spiaggia’ di Alberto Lattuada, ‘La cociara’ di Vittorio De Sica, ‘Accattone’ di Pìer Paolo Pasolini e ‘La donna scimmia’ di Marco Ferreri. La consegna del premio a Gabriele Mina sarà inoltre l’occasione per parlare e per vedere un estratto di ‘Fantasmi a Ferrania’ di Diego Scarponi, documentario in fase di realizzazione sulla celebre fabbrica”.

Il Premio Cinematografico Stefano Pittaluga è un riconoscimento ideato dall’Acec Liguria e dedicato all’importante produttore e distributore genovese. Dal 2018 il Premio si avvale della collaborazione del Comune di Borghetto Santo Spirito e del Cinema Arena Vittoria, oltre che del patrocinio della Genova Liguria Film Commission.