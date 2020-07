Zuccarello, Luca Dalmasso si candida a sindaco: “Il paese ha bisogno di giovani e io ci sono”

Zuccarello. In vista delle prossime elezioni amministrative Luca Dalmasso “scende in campo” con una sua lista civica, ancora in fase di completamento, e si candida a sindaco.

“Non avrei mai pensato di scegliere di candidarmi ma in un momento come questo in Italia c’è sempre più bisogno di giovani al di fuori dei partiti che s’interessano alla politica”, dichiara il geometra 40enne”.

“Zuccarello è il paese in cui sono nato e cresciuto e che amo e sono convinto che potremmo fare un sacco di cose per rivalutare il borgo utilizzando la storia, la tradizione, la cultura, che sono l’arma vincente del nostro paese, senza tralasciare le famiglie e trovando sinergie con i comuni vicini per lo sviluppo del lavoro e delle attività produttive, che devono ricominciare a nascere nel nostro borgo”, sostiene Dalmasso.

“Insomma sono pronto e sono convinto che Zuccarello seguirà un giovane come me se vuole avere lungimiranza e contare nel comprensorio”, conclude il neocandidato.