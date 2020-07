Villanova, intitolato a “Pitta” il nuovo parco con giochi accessibile anche ai disabili

Villanova d’Albenga. Sarà intitolato a Domenico Della Valle detto “Pitta” il nuovo parco giochi di Villanova d’Albenga. Colorato, divertente, sicuro e inclusivo anche per i disabili, è dedicato ai bimbi come ai nonni e sarà intitolato ufficialmente il 30 luglio, alle ore 10.30 con una cerimonia aperta alla cittadinanza.

Si chiamerà dunque parco “Pitta”, un concittadino sostenitore delle attività a favore dei bambini che alla sua morte dispose anche un lascito al Comune per organizzare le feste di carnevale per i piccoli.

“Il gioco è la principale forma di inclusione fra bambini e siamo felici di poter offrire un parco giochi in cui tutti i piccoli possono divertirsi in sicurezza e nessuno si senta escluso – ha dichiarato il sindaco di Villanova d’Albenga, Pietro Balestra – Un investimento importante che ha completamente rinnovato la zona con materiali, arredi e pavimentazioni che garantistiscono divertimento ai piccoli e piena condivisione degli spazi fra nonni e nipoti. Con l’intitolazione a Pitta prosegue il nostro cammino di valorizzazione dei nostri villanovesi che si sono distinti per la loro umanità e altruismo come Andrea Schivo o Don Enrico a cui è stata recentemente intitolato il piazzale di Bossoleto”.

Grazie all’opera pubblica, finanziata in parte anche dalla Regione Liguria, è stata completamente rivoluzionata l’area del Gerbiso: i giochi non sono solo nuovi e sicuri, ma possono essere agevolmente utilizzati anche da bambini disabili. Lo spazio ha una nuova pavimentazione che piacerà anche ai nonni perché limita fortemente il rischio d’inciampi, oltre ad attutire le cadute dei piccoli. Seguendo i nuovi percorso colorati, si accede a scivoli dedicati ai bambini dai tre anni in su, fra cui una speciale altalena e una divertente carrucola con un seggiolino. Tutto altamente inclusivo e utilizzabile da tutti”.