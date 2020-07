Viabilità, un altro lunedì di passione: code sulla A10 tra Varazze e Genova

Liguria. Nessuna chiusura ma comunque doppi sensi di marcia e scambi di carreggiata sulla rete autostradale attorno a Genova, su A7 e A26, e tra le riviere di ponente e levante. Per questo, pur senza situazioni di blocco totale, anche questo lunedì mattina si è aperto all’insegna di code e rallentamenti.

Le situazioni più critiche sulla A10 Genova Ventimiglia per code tra Varazze e Arenzano e poi a tratti verso Genova Aeroporto in direzione del capoluogo ligure. Il tratto tra Genova Aeroporto e Arenzano in direzione opposta è stato riaperto intorno alle 7 del mattino.

Sulla A12 tra Sestri Levante e Genova ci sono code a tratti tra Chiavari e l’allacciamento con la A7. Code anche sulla A26 tra Masone e Pra’ in direzione sud, ma non si tratta di un unico serpentone.

Traffico intenso anche sulla viabilità ordinaria in zona elicoidale della soprelevata e in zona Genova Ovest oltre che dalla rotonda di via Siffredi a Cornigliano. Sono state riaperte al primo mattino via Cantore e via Perlasca, chiuse per lavori sul ponte.