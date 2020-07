Vezzi: nozze di diamante per Giuseppe e Libera D’Amato, i nonni di Janira

Vezzi Portio. Nozze di diamante a Vezzi Portio per i coniugi Giuseppe D’Amato (80 anni) e Libera Veglienzone (76 anni) che 60 anni fa, il 16 luglio 1960, si sono uniti in matrimonio.

Oggi raggiungono uno straordinario traguardo dopo una vita trascorsa insieme. Una famiglia numerosa con 4 figli che hanno dato loro 6 nipoti e 2 pronipoti.

“Un momento di festa e di allegria per festeggiare questa giornata di felicità, certamente con un pensiero particolare da dedicare a una nipote che purtroppo non può essere con loro, Janira, ma che sicuramente è presente nei loro cuori come se fosse presente in questa giornata di festa”, ha dichiarato il sindaco di Vezzi Germano Barbano.

“Felicitazioni da parte mia, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Vezzi Portio, augurando ancora tanta felicita a Pino e Libera in questo cammino di vita insieme”, ha concluso il primo cittadino.