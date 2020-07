Savona/Albenga. Un totale di 86 negozi. Con 2200 parcheggi complessivi. E tutte le misure per garantire la sicurezza della clientela.

I due centri commerciali del circuito Coop Liguria in provincia di Savona si apprestano alla prima giornata di saldi in programma sabato 1 agosto. Al “Gabbiano” a Savona si potrà fare shopping nei 55 negozi dalle 8.30 alle 21. Alle “Serre” ad Albenga i negozi della galleria aperti saranno invece 31 dalle 9 alle 20.30.

Foto 2 di 2



Confermate tutte le procedure di sicurezza che sono state mantenute e rafforzate in queste settimane. Dalla misurazione della temperatura al controllo tecnologico delle entrate e delle uscite per evitare assembramenti.

Al “Gabbiano” in funzione anche i “semafori” che avvisano che in quel momento è stato raggiunto il limite massimo del contingentamento. Chiudendo automaticamente le porte di accesso.

“Ai clienti, che devono essere dotati di mascherina in autonomia, chiediamo di seguire tutte queste regole che fanno riferimento alle normative vigenti e al senso civico comune – sottolineano Davide Teneggi, direttore de ‘Le Serre’ e Matteo Gallieri, direttore de ‘Il Gabbiano’ – Con la loro collaborazione e i nostri sistemi di controllo la prima giornata di saldi sarà un’occasione per fare shopping in libertà e sicurezza nei nostri 86 negozi”.