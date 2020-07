Velox a Toirano vandalizzato, minoranza: “No a puntare il dito contro gli abitanti, attendiamo le indagini”

Toirano. “Quale che sia il colore di partito o l’ideologia, nessun politico che sia a livello locale o centrale potrà mai spendere una parola di approvazione verso un reato di qualsiasi natura e genere. Posta questa doverosa premessa, voglio però mettere qualche puntino sulle “i” al presidente della Provincia Oliveri ed al consigliere delegato alla viabilità Isella: in primo luogo, le indagini dei carabinieri sono ancora in corso, e sarebbe opportuno lasciare che si concludano gli accertamenti dei tecnici preposti, prima di parlare di atto doloso”.

Parole di Roberto Bianco, capigruppo di minoranza di “Non solo centro” a Toirano, che interviene sulla vicenda dell’autovelox danneggiato nei giorni scorsi sulla provinciale.

“Inoltre, quando anche fosse accertata la natura dolosa dell’incendio, ferma restando la ripugnanza che come cittadino e consigliere comunale provo per un gesto tanto stupido e insensato, gradirei che gli addebiti fossero rivolti al reale responsabile e non, sparando nel mucchio, all’intera comunità”.

“Del pari, quanto finora pubblicato e discusso in ordine all’impianto è sempre stato contenuto nell’ambito dell’ordinaria manifestazione democratica, con inviti a raccolte firme e ad azioni di ricorso avverso le sanzioni elevate dall’impianto. Mai nessuno ha fomentato la protesta, né tantomeno istigato alla consumazione di illeciti di sorta”.

“Pertanto, come invito le Forze dell’Ordine ad appurare nei tempi più brevi ed opportuni la natura e le eventuali responsabilità dell’evento, così raccomando al sindaco ed ai vertici provinciali di non calcare la mano con i giudizi gratuiti, che sotto future elezioni la popolazione di Toirano sicuramente dimostrerà di non aver gradito”.

“Peraltro, voglio anche ricordare che l’autovelox del Comune di Borghetto risulta, oggi, controllato da diverse telecamere proprio in esito a fenomeni vandalici attuati in passato nei confronti di quell’impianto, telecamere che ben si sarebbero potute installare a tutela anche dell’impianto sulla provinciale al fine di scoraggiare gli eventuali vandali e, nel caso, consentirne l’identificazione certa, a tutela di tutto il resto della cittadinanza”.

“Ad ogni buon conto, sarà mia cura consultarmi coi miei legali per valutare ogni possibile profilo di danno di immagine, alla comunità come anche al sottoscritto”.

Grave atto vandalico ai danni del nuoto autovelox di Toirano, che negli ultimi mesi ha creato notevoli polemiche sia tra gli abitanti della cittadina della Val Varatella sia tra i tanti pendolari che ogni giorni percorrono in auto la provinciale. Lo riferiscono il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ed il consigliere delegato alla viabilità Luana Isella.

Questa mattina i tecnici della provincia hanno accertato che “il sistema di funzionamento dell’autovelox posizionato sulla strada provinciale 60 è stato danneggiato da un atto doloso gravissimo che è consistito nell’appiccare incendio al sistema di alimentazione della struttura”.

“Ovviamente la presidenza della Provincia si è immediatamente attivata dopo un confronto anche con la Prefettura – aggiungono ancora da Palazzo Nervi – e verranno presi tutti gli atti e le iniziative appropriate affinchè gli autori di questa spregevole azione vengano perseguiti nelle competenti sedi”.

“Senza indugio verrà presentata denuncia e querela e si darà corso a tutti gli accertamenti e verifiche utili a comprendere responsabilità relative. Confidiamo che l’eccessivo clamore ed evidenza dati negli ultimi tempi all’argomento possa placarsi al fine di non creare ulteriori tensioni”.