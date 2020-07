Varazze, shopping “a cielo aperto” con il made in Italy del Consorzio La Piazza

Varazze. Un’occasione da non perdere per fare shopping a cielo aperto con gli operatori del benessere ed espositori con prodotti made in Italy, naturali a km zero, appassionati del riciclo e riuso nel quartiere San Nazario.

Il Consorzio La Piazza, che fa parte del sistema Confcommercio Savona, d’intesa con l’amministrazione comunale e i commercianti, nei mesi di luglio, agosto e settembre organizza una serie di iniziative di promozione commerciale, che si svolgeranno nello storico caruggio che attraversa il quartiere del ponente cittadino e nel Giardino delle Boschine.

I mercatini dell’artigianato saranno allestiti nel caruggio che attraversa lo storico quartiere del ponente cittadino fino al 4 settembre tutti i venerdì dalle ore 15 a mezzanotte, ogni terza domenica da giugno a settembre dalle ore 8 alle 20.

Sabato 26 e domenica 27 settembre nel parco del Boschetto stand espositivi, percorsi del gusto, workshop, degustazioni, performance artistiche, laboratori: una giornata a “cielo aperto” con gli operatori del benessere ed espositori con prodotti made in Italy, prodotti naturali e km zero, appassionati del riciclo e riuso.